"الانضباط" تغرم العويس وتيسير.. وتوقف الزهراني عن العمل

أوقعت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم غرامات مالية على محمد العويس وتيسير الجاسم ونادي أهلي جدة وأحد أعضاء شرفه قدرها 4 ملايين ريال، كما أوقفت الوسيط تركي الزهراني عن العمل مدى الحياة وتغريمه مليون ريال.

وجاءت العقوبات على خلفية انتقال الحارس محمد العويس من نادي الشباب إلى أهلي جدة مطلع العام الميلادي الجاري، بعد تغيبه عن حضور تدريبات فريقه السابق عقب نهاية معسكر المنتخب السعودي في أبوظبي وظهوره عبر "تويتر" لإعلان رغبته الانتقال إلى النادي الجداوي.

وقالت لجنة الانضباط في بيان رسمي: ثبوت مخالفة محمد العويس وتغريمه مليون ريال، وفرض ذات العقوبة على تيسير الجاسم قائد أهلي جدة، وتغريم النادي الأهلي مبلغ مليون ريال ، وإلزام عضو الشرف بالنادي الأهلي تسديد مبلغ مليون ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما يمنع الوسيط تركي الزهراني من العمل مدى الحياة وفرض غرامة مالية عليه قدرها مليون ريال.