آل الشيخ: مدير "نادِ صحي" سيتفاهم مع "الدويلة" رياضياً

وجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بأن يتولى مدير نادِ صحي في الرياض، التواصل مع "دويلة" في المنطقة للتفاهم معها في المواضيع الرياضية.

وقال آل الشيخ في حفل افتتاح كأس الملك سلمان للشطرنج في الرياض: حاولت دويلة في المنطقة تعكير صفوها بالأمس عندما ادعت بأن رياضييها لم يحصلوا على تأشيرات الدخول، وعندما راجعنا الأوراق ودققنا وجدنا اسم شرق آسيوي وليس العوائل المحترمة التي تنتمي لها ونعرفهم جيداً، ومع ذلك حصلوا على تأشيرات الدخول.



وواصل: لن نلتفت للمنغصات التي تقوم بها تلك الدويلة أو النظام الذي يحكمها، وأنا وجهت عبدالإله الدلاك وكيل الهيئة العامة للرياضة بأن يكون مدير نادِ صحي في الرياض يكون مسؤولاً عن العلاقة معهم رياضياً لأنه يناسب حجمهم، ونحن سنلتفت إلى تنمية رياضتنا.