آل الشيخ يطلق مبادرة ادعم ناديك.. ويعلن أيقونات الأندية

أطلق تركي آل الشيخ مبادرة ادعم ناديك وقدم لكل نادِ من أندية دوري المحترفين السعودي 500 ألف ريال، كما أطلق الأيقونات الخاصة بالأندية، وأعلن العمل على إبرام اتفاقية ضخمة مع شركة عالمية لحقوق النقل التلفزيوني لتحصل الأندية على مداخيل هي الأعلى في تاريخها.

وقال آل الشيخ بعدما أعلن عن تقديم 500 ألف ريال لكل نادِ: ستضخ هذه المبادرة مبالغ مالية كبيرة في خزائن الأندية عبر تنافس الجماهير وتسابقها لدعم أنديتها، وستطبق هذه الفكرة لاحقاً في حالة نجاحها إلى أندية دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى.

وواصل: لدينا دراسة تكشف أن المبادرة ستوفر 400 مليون ريال للأندية، وعلى الأندية العمل على الدعاية. وأتبع: نحن نقترب مع التوقيع مع شركة عالمية لحقوق النقل التلفزيونية هي الأعلى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، ويقفز الرقم الذي يحصل عليه البطل إلى 45 مليون ريال، أما الاخير فسيحصل على 14 مليون ريال.