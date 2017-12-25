الأخضر والأبيض يتعادلان سلبا في ثاني جولات كأس الخليج

أهدر منتخبا السعودية والإمارات فرصة حجز مقعدهما في الدور نصف النهائي بعد تعادلهما السلبي، في المواجهة التي احضتنها ستاد جابر الأحمد، في المرحلة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الأولى لخليجي 23 التي تقام في الكويت.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الإمارات بعد فوزه على المنتخب الكويتي في الافتتاح بنتيجة 2-1، في حين فاز الأبيض على المنتخب العماني بهدف نظيف.

وشهد الشوط الأول حذراً شديداً من قبل المنتخبين الذين فضلا عدم المجازفة وترك مناطقهم الدفاعية مما أبقى الكرة لفترات طويلة في منتصف الملعب.

وفي الشوط الأول سنحت فرصة وحيدة محققة كانت من نصيب الأخضر حينما تلقى مهاجمه مختار فلاتة تمريرة من زميله المدافع عبدالرحمن العبيد ليواجه المرمى ويسددها بطريقة ذكية إلا أن الحارس الإماراتي، خالد عيسى أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني لم يتغير حال المباراة كثيراً حيث استمر المنتخبين على ذات التكتيك الذي قدموه في الشوط الأول مع أفضلية نسبية للأخضر الذي سنحت له بعض المحاولات.

وبعد مرور 10 دقائق كاد مختار فلاتة مهاجم الأخضر أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً من خارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس خالد عيسى تصدى لها.

وتواصلت المحاولات السعودية وسنحت فرصة خطيرة للمهاجم سلمان المؤشر الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله محمد كنو ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت بعيداً عن الشباك.

وعند الدقيقة 75 سنحت فرصة خطيرة للأخضر حينما تصدى مدافعه عبدالرحمن العبيد لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت عارضة الحارس خالد العيسى.

وهدأت المباراة في الدقائق العشر الأخيرة والتي لم تشهد أي فرصة خطيرة لكلا المنتخبين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويتأجل الحسم للمرحلة الأخيرة والتي سيواجه فيها الأخضر نظيره العماني، في حين سيواجه الأبيض المضيف المنتخب الكويتي يوم الخميس.