علي النمر.. أفضل لاعب في قمة السعودية والإمارات

فاز علي النمر في مشاركه الدولية الأولى مع المنتخب السعودي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت يوم الإثنين أمام المنتخب الإماراتي.

وتعادل المنتخب السعودي مع نظيره الإماراتي سلبيا، في افتتاح الجولة الثانية منبطولة كأس الخليج 23 المقامة في الكويت، وحصل علي النمر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسبق أن حصل عمر هوساوي على جائزة أفضلا لاعب في مباراة الكويت واسلعودية، والإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" على جائزة أفضل لاعب في مباراة الإمارات وعمان، والعراقي حسين علي جاسم في مباراة العراق والبحرين.

ويعد النمر أحد مواليد السعودية، الذي دشن تركي آل الشيخ مشروع استقطابهم والاستفادة من مستوياتهم على صعيد المنتخب والأندية.