قرعة متوازنة للأندية الكبيرة في كأس الملك

سُحبت يوم الإثنين قرعة دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين في العاصمة السعودية الرياض حيث ستقام مباريات هذا الدور بين الثالث والسادس من يناير المقبل.



وجاءت القرعة في صالح ثلاثي العاصمة الهلال والنصر والشباب حيث سيلعبون مبارياتهم في الرياض، إذ سيكون الهلال حامل اللقب في مواجهة هجر والنصر في مواجهة الزلفي والشباب في مواجهة نجران.



وأجبرت القرعة قطبي جدة الأهلي والاتحاد على الرحيل إلى الخرج حيث سيلعب الأهلي وصيف بطل الموسم الماضي أمام الشعلة والاتحاد أمام الكوكب.



وكان الهلال حقق البطولة في الموسم الماضي على حساب الأهلي في النهائي بعد فوزه 3-2 ليحقق الثنائية المحلية للمرة الأولى في تاريخه