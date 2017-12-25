الرياضيون يهربون من ألعابهم .. ويتجهون إلى الشطرنج

يتوجه مشاهير الرياضة إلى ممارسة لعبة الشطرنج في أوقات فراغهم أو حتى بعد اعتزالهم، وينصح بعض المدربين لاعبيهم بممارستها لما فيها من تعليم للصبر واختيار الخطوات القادمة بذكاء وتطوير ردة الفعل لدى اللاعب.

ويعتبر السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي والحائز لقبي دوري أبطال أوروبا وعدة بطولات دوري مع الشياطين الحمر، واحداً من الكرويين الذين يعشون لعبة الشطرنج.

واشتهر تصريح لـ"فيرغي" يربط فيها كرة القدم بالشطرنج، قال فيه: كرة القدم كالشطرنج، لا يمكن أن يفقد اللاعب تركيزه لأنه لو فعل فإنه سيموت !.

وإدغار دافيدز نجم ميلان ويوفنتوس وبرشلونة ومنتخب هولندا السابق من المهووسين بلعبة الشطرنج، وقال عنها ذات مرة منتصف التسعينيات: الشطرنج تطور إدراك الشخص، ودائماً ما كنت أستغل لحظات فراغي بلعبها مع زملائي، وتغلبت عليهم عدا الكرواتي بوبان الذي هُزمت أمامه أكثر من مرة.

ويقضي الأسطورة الأرجنتيني أوزفالدو أرديليس، بطل العالم 1978 ومدرب اتحاد جدة 10 ساعات يومياً يلعب فيها الشطرنج ويتعلم اللعبة ليطور من أدائه، بينما لا يصدق المدرب الألماني الشهير فيليكس ماغاث مدرب بايرن ميونخ السابق نهاية الحصص التدريبية حتى يلعب الشطرنج التي يعتبرها هوايته المفضلة.

وبعيدا عن نجوم كرة القدم، يعشق نجم كرة السلة الشهير كريم عبدالجبار الشطرنج، ونسي كرة السلة تماماً بعد الاعتزال، وتحديداً عقب قراءة كتاب "تكتيك الشطرنج للأبطال" والذي كتبته مواطنته سوزان بولغار.

وفي إحدى أشهر مقولات لاعبي كرة السلة، قال كوبي براينت، أسطورة لوس أنجلوس ليكرز، الأطفال هنا يلعبون "الداما" بينما أنا ألعب الشطرنج، وقد ظهر في إحدى الإعلانات وهو يلعب الشطرنج أمام الأسطورة الأخرى ليبرون جيمس.

وافتتح الألماني بوريس بيكر، أسطورة التنس، بطولة "London Chess Classic" عام 2011، كما كشف بأنه يعشق هذه اللعبة بشكل لا يوصف، وهو دائما ما يعتمد عليها في تدريباته بشكل عام، وقد ظهرت صورة وهو يلعب الشطرنج مع لاعب التنس الحالي نوفاك دجوكوفيتش، كأسلوب في تدريبه للاعب الشاب.