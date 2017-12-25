هل يعاني صالح الحمادي من صداع لاعبي قطر؟

أعرب صالح الحمادي عن امتعاضه من تجنيس قطر لغير العرب والوافدين، مشيرا إلى أن تجنيس المواليد هو شيء طبيعي، أما تجنيس رياضيين تحتاج إلى 5 مترجمين للتواصل معهم هو أمر غير مقبول.

وقال الحمادي في برنامج "خليجي 23": المجتمع القطري الشبيه بمجتمعنا وخلفيتنا، يعترض على موجة التجنيس القطرية، ويجب أن نكون موضوعيين حول الرياضة، فأبناء البلد أكثر ولاء وحبا لوطنهم أكثر من المجنسين الغرباء.

وأضاف الحمادي حول أحقية فرصة المواطنين: يجب أن تمنح الفرص للمواطنين القطريين وليس الوافدين، والرياضة يجب أن تكون لأبناء البلد. أبناء المقيمين يستحقون الفرصة ولكن ليس الوافدين. واختتم الحمادي كلامه بأن التمييز بين الطرفين يعد كارثة: التمييز بين المجنسين والمواطنين كارثة.