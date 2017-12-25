يورسيتش: أتوقع مشاركة نوح الموسى في مونديال روسيا

أكد كرونوسلاف يورسيتش الرضا التام عن مستوى اللاعبين في لقاء السعودية والإمارات، ممتدحا انضباط اللاعبين وسماعهم للتعليمات، مبدياً إعجابه بمستوى اللاعب نوح الموسى، ومتوقعاً انضمام الأخير إلى قائمة الأخضر في المونديال الروسي.

وقال يورسيتش: أهنئ اللاعبين جميعا على هذا المستوى ونجاحهم في تطبيق كل ما طلب منهم، كما أهنئ منتخب الإمارات الذي قدم هو الآخر مستوى مميزا.

وأضاف مدرب المنتخب السعودي: كرة القدم لعبة جماعية ومن الصعب على أي مدرب تمييز لاعب على آخر، فكل لاعبي فريقي مميزين، ولكن شدني كثيرا مستوى اللاعب نوح الموسى، الذي تميز في الدفاع والهجوم، وأتوقع له مستقبلا كبيرا، ومن الممكن أن يشارك في كأس العالم بروسيا، وهذا توقع فقط ولا يعني تدخلي في عمل خوان بيتزي.

واختتم: قبل انطلاق الدورة لم أعرف اللاعبين بلشكل المطلوب وبدرجة عالية، ولكن الآن أعتقد أن الفريق قادر على السير بعيدا في البطولة.