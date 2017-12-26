الباطن يسعى لإيقاف انتصارات الشباب

يسعى الباطن لإيقاف انتصارات الشباب حينما يستضيفه في حفر الباطن، يوم الأربعاء، في افتتاح المرحلة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

ولايزال الباطن يبحث عن انطلاقةٍ جديدة تعيده إلى المنافسة على المراكز المتقدمة بعد تراجع أداءه في المراحل الأربع الماضية والتي لم يعرف معها السماوي نغمة الانتصارات حيث تعادل أمام النصر وأحد وخسر من الفيحاء واتحاد جدة.

وبدأ الباطن الدوري على عكس التوقعات حينما كان ينافس على الصدارة في المراحل الخمس الأولى واعتلاها في مرحلتين إلا أن مستواه انخفض ليتراجع إلى المركز السادس برصيد 20 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أهلي جدة المتصدر.

وفي المقابل يأمل الشباب في أن يواصل صحوته بقيادة مدربه الأوروغوياني دانييل كارينيو بعدما بدأ يبتعد عن مناطق الخطر التي كانت تحاصر الفريق في الدور الأول.

وحقق الشباب فوزين متتاليين لأول مرة هذا الموسم بانتصاره على أحد والقادسية في المرحلتين السابقتين ليتقدم الى المركز السابع برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث.

وسيدخل الاوروغوياني كارينيو اللقاء بكامل لاعبيه باستثناء هتان باهبري الذي التحق بالمنتخب السعودي المشارك في بطولة خليجي 23 التي تقام في الكويت ليعوض غياب المهاجم هزاع الهزاع المصاب.



وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول بفوز الباطن بهدفين مقابل هدف، أحرزها البرازيلي جوناثان بينيتز والجزائري جمال بلعمري "خطأ في مرماه" فيما سجل البرازيلي جوناس بيلوسو هدف الشباب الوحيد.

