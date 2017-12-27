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اجتماع تنسيقي بين مدير كأس الخليج واتحاد القدم

المصدر: العربية.نت
محمد خليل مدير البطولة مع ممثل الاتحاد السعودي
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عقد محمد مدير بطولة كأس الخليج اجتماعين تنسيقيين مع ممثلين عن الاتحادين السعودي والبحريني لكرة القدم لمناقشة ترتيب مبارياتهما المقبلة.

وذكراتحاد لكأس الخليج في بيان أن خليل عقد اجتماعا مع ممثل الاتحاد السعودي حامد الجار الله بحضور المحامي صالح القحطاني لمناقشة ترتيبات لقاء السعودية المقبل أمام عمان والترتيبات المقترحة في حال تأهل السعودية إلى الدور الثاني.. كما عقد خليل اجتماعا مع ممثل الاتحاد البحريني ابراهيم ابو العينين لمناقشة مباراة البحرين المقبلة والترتيبات المتوقعة في حال تأهل البحرين إلى الدور الثاني.

وتحتضن الكويت بطولة كأس الخليج 23 منذ يوم الجمعة الماضي وحتى الخامس من يناير.

كلمات دالّة

#الأخضر, #البحرين, #كأس الخليج, #عمان

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