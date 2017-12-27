الأخضر ينشد التأهل عبر بوابة عُمان

يتطلع المنتخب السعودي إلى حجز مقعده في الدور نصف النهائي حينما يواجه نظيره العماني على استاد نادي الكويت، وفي المواجهة الثانية يدخل المنتخب الإماراتي مواجهة المضيف الكويتي وعينه على التأهل، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى لخليجي 23.

وعلى استاد نادي الكويت يتطلع المنتخب السعودي إلى حجز مقعده في الدور نصف النهائي، حينما يواجه نظيره العماني الذي يدخل المباراة بفرصة واحدة إذا ما أراد التأهل.

وانحصرت بطاقة التأهل للدور نصف النهائي للمجموعة الأولى بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي والمنتخب العماني، الذي أخرج المنتخب الكويتي المضيف بعد فوزه عليه بهدف نظيف في المرحلة السابقة.

ونجح الأخضر في المحافظة على صدارة مجموعته عقب تعادله أمام الإمارات سلبياً في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بفارق الأهداف أمام الأبيض، ويحتل المنتخب العماني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة بأكثر من فرصة، حيث إن الفوز أو التعادل سيمنحه بطاقة التأهل مباشرة، في حين أن خسارته قد تذهب به خارج أسوار البطولة.

وتنفس الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، مدرب المنتخب السعودي الصعداء بعد تماثل قائد الأخضر أخمد الفريدي للشفاء وإمكانية مشاركته عقب تعرضه، لإصابة طفيفة في الإحماء الأخير لمواجهة الإمارات الماضية.

وفي المقابل يسعى المنتخب العماني إلى خطف بطاقة التأهل عقب ما جدد آمله بفوزه على المنتخب الكويتي بهدف نظيف في المرحلة الماضية.

ويدخل المنتخب العماني المباراة بفرصة الفوز فقط لكي يضمن تأهله، حيث إن انتصاره على الأخضر وخسارة أو تعادل المنتخب الإماراتي أمام الكويت ستجعله في صدارة المجموعة، في حين أن تعادله سيخرجه من البطولة.

وعلى استاد جابر الأحمد يواجه المنتخب الإماراتي مضيفه الكويتي في مهمة يبحث فيها الأبيض عن التأهل الى الدور نصف النهائي.

واستهل المنتخب الإماراتي مشواره في البطولة بفوزٍ صعب على المنتخب الإماراتي بهدف نظيف سجله مهاجمه علي مبخوت، وتعادل في المواجهة الثانية أمام المنتخب السعودي سبياً.

ويدخل المنتخب الإماراتي المباراة بأكثر من فرصة، حيث إن الفوز والتعادل سيمنحه بطاقة التأهل بالإضافة إلى أنه في حال خسارته وفاز المنتخب السعودي أو تعادل أمام نظيره العماني سيرافقه مباشرةً الى الدور الثاني.

وفي المقابل يبحث المنتخب الكويتي عن حفظ ماء وجهه والخروج من البطولة بفوز على المنتخب الاماراتي.

وفاجأ المنتخب الكويتي المضيف وصاحب الرقم القياسي بالتتويج بلقب البطولة جماهيره، حينما خرج مبكراً من البطولة بعد تلقيه خسارتين أمام المنتخب السعودي في مواجهة الافتتاح وأمام المنتخب العماني في المرحلة الماضية.