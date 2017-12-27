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التمياط يحتفي بالإعلاميين السعوديين في الكويت

المصدر: العربية.نت
التمياط يسار الصورة إلى جانب المهلل وعادل عصام الدين والهريفي
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أقام نواف التمياط، نائب رئيس اتحاد القدم السعودي، ورئيس بعثة الأخضر في خليجي 23 المقامة منافساتها حاليا في الكويت، مأدبة عشاء الأربعاء، احتفاء بالإعلاميين السعوديين المتواجدين في دولة الكويت.

ورحب رئيس البعثة السعودية بالحضور، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام السعودية في دعم مسيرة الأخضر بشكل عام، ومشاركته في خليجي 23 بشكل خاص.

وحول المناسبة تحدث التمياط: "تابعنا أغلب التغطيات الإعلامية للمنتخب ودورها الملموس في دعم المنتخب، وأتقدم باسم رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت وجميع أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي المنتخب بالشكر الجزيل للمؤسسات الإعلامية والأخوة الإعلاميين على ما يقدمونه من عمل يسهم في مسيرة المنتخب".

كلمات دالّة

#المنتخب السعودي, #نواف التمياط, #بطولة كأس الخليج

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