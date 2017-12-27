الشباب يواصل انتصاراته بهدف الشمراني

واصل الشباب مسلسل انتصاراته عقب فوزه على مضيفه الباطن 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب الباطن في افتتاح المرحلة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الشباب بتحقيق انتصاره الثالث على التوالي لأول مرة هذا الموسم بعد فوزه على أحد والقادسية والباطن ليرفع رصيده إلى 22 نقطة متقدماً الى المركز الخامس مؤقتا.

وفي المقابل واصل الباطن مسلسل اهدار النقاط والابتعاد عن نغمة الانتصارات في المراحل الخمس الماضية ليبقى على رصيده السابق 20 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

وشهدت الشوط الأول تكافئ من قبل الفريقين حيث بدأ الباطن الهجوم بحثاً عن هدف مبكر وكاد مهاجمه البرازيلي جوناثان بينيتز ان يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية اعتلت عارضة الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وعند الدقيقة 17 تمكن قائد الشباب ناصر الشمراني من تسجيل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله الأرميني ماركوس بيزتيلي ليسدد الكرة في الشباك.

وواصل الشباب هجومه وسنحت فرصة ثمينة للاعبه عبدالمجيد الصليهم الذي تلقى تمريرة مميزة من ناصر الشمراني ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اصابت القائم الأيمن.

وفي الشوط الثاني حاول الباطن كثيراً الخروج بنقطة على الاقل ولكن نجح لاعبو الشباب بابقاء النتيجة على حالها لحين أعلن حكم المباراة محمد الهويس صافرته معلناً نهاية اللقاء بفوز الضيوف بهدف نظيف.