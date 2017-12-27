الهلال يواجه أحد بحثاً عن الصدارة

يسعى الهلال لاستعادة صدارته مؤقتاً، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أحد يوم الخميس على ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، في حين يتطلع اتحاد جدة لاستعادة توازنه حينما يواجه ضيفه الفيصلي، وفي القصيم ستكون مهمة الرائد صعبة حينما يستضيف الفتح في المرحلة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة يسعى الهلال لاستعادة صدارته مؤقتاً، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أحد.

ونجح الهلال في استعادة توازنه عقب فوزه الصعب أمام ضيفه التعاون بهدف مدافعه ياسر الشهراني بعد تعثر في المرحلتين التي سبقها بتعادله أمام الفتح وخسارته أمام الفيحاء 2-1.

ويبحث الهلال عن ثلاث نقاط ستعيده إلى الصدارة لحين انتهاء مواجهة منافسه أهلي جدة والذي سيحل ضيفاً على النصر يوم الجمعة في قمة مباريات المرحلة 16.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة أمام الأهلي المتصدر مع تبقي مواجهتين مؤجلتين سيلعبهما أمام الفيصلي والاتفاق مطلع العام الجديد.

وفي المقابل يسعى أحد لتحقيق مفاجأة قد تدفعه معنوياً للابتعاد عن شبح الهبوط الذي يحاصر الفريق منذ بداية الدوري حيث يحتل المركز 12 برصيد 14 نقطة وبفارق الأهداف عن الاتفاق صاحب المركز قبل الأخير.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبحث اتحاد جدة عن استعادة توازنه حينما يستضيف الفيصلي المتألق هذا الموسم.

ونجح الاتحاد في تضميد جراحه واستعادة توازنه بعدما نجح بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية دفعت بالفريق إلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة إلا أنه فرط بفرصة الصعود للمركز الثالث عقب خسارته على أرضه أمام الفيحاء بهدف نظيف في المرحلة الماضية.

وفي المقابل يبحث الفيصلي عن استعادة نغمة الانتصارات والمضي قدماً لمزاحمة فرق المقدمة حيث يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف أمام النصر الثالث.

وتوقفت انتصارات الفيصلي في المرحلتين السابقتين عقب تعادله أمام النصر 1-1 وتعادله أمام الرائد 2-2 في المرحلة السابقة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم ستكون مهمة الرائد صعبة للغاية حينما يستضيف الفتح.

ويعيش الرائد أوضاعاً فنية غير مستقرة هذا الموسم بعد الاداء المتذبذب للفريق هذا الموسم والذي وضعه في المركز الأخير برصيد 11 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه الاتفاق وأحد.

ويعلم لاعبو الرائد أن فرص الفريق في البقاء بالدوري السعودي للمحترفين أصبحت ضئيلة للغاية كونه سيواجه في المراحل المقبلة فرق المقدمة حيث سيلعب أمام غريمه التقليدي التعاون والاهلي والهلال والشباب والاتحاد والنصر.

وفي المقابل يأمل الفتح في العودة مجدداً لنغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في المراحل الخمس الماضية وهو ما جعله يتراجع كثيراً في جدول الترتيب حيث يحتل المركز 11 برصيد 17 نقطة.