تركي آل الشيخ: لا مكان للعابثين بمصلحة الأندية

اعتبر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مبادرة أدعم ناديك خاصة بتعاقدات الأندية السعودية الجديدة، كذلك من أجل سداد الرواتب، فيما لن يتم من خلالها تسديد الديون المترتبة على الأندية، وذلك بإشراف مباشر من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وتوعد آل الشيخ، عبر "تغريدات" كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بانتهاء وقت الإدارات التي تعبث بمصلحة أنديتها.

وكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة: "أدعم ناديك ستخصص للتعاقدات الجديدة ولسداد الرواتب بإشراف من الهيئة ولن تسدد بها الديون... الديون على من تسبب فيها!".

وتابع في "تغريدة" أخرى: "أعدكم بانتهاء وقت الإدارات التي تعبث بمصلحة أنديتها! من لم يخدم مصلحة ناديه لا مكان له ومن لن يدفع ويأتي ببرنامج واضح لا مكان له!".