تفوق سعودي في مواجهات المنتخب العماني

يأمل المنتخب السعودي في أن يقف التاريخ بجانبه حينما يواجه نظيره العماني يوم الخميس على ستاد نادي الكويت في ختام مواجهات المجموعة الأولى في خليجي 23.

ويعتبر المنتخب السعودي بمثابة العقدة لنظيره العماني الذي فشل في تحقيق أي انتصار في مواجهاتهما سوا في مناسبة وحيدة كانت في نهائي خليجي 19 حينما انتصر بالنهائي بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبياً في الشوطين الاصلي والاضافي.

والتقى المنتخبان في 13 نسخة لكأس الخليج ابتداءً من النسخة الرابعة التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة، في حين آخر لقاءاتهما كان في خليجي 19 الذي أقيم في عمان عام 2009.

ونجح المنتخب السعودي بفرض سيطرته المطلقة في مواجهاته أمام المنتخب العماني حيث انتصر في 12 مباراة على التوالي وهي أطول سلسلة انتصارات للأخضر على المنتخبات الخليجية.

وبدأت لقاءاتهما في الدورة الرابعة التي أقيمت في قطر وانتهى اللقاء بفوز الأخضر 3-1، وفي مواجهتهما الثانية التي أقيمت في الدورة الخامسة التي احتضنتها بغداد انتهت المواجهة بفوز الاخضر برباعية نظيفة.

وتواصل الاداء المميز للمنتخب السعودي في مواجهاته امام عمان حيث انتصر في مواجهته الثالثة على التوالي في النسخة السادسة التي اقيمت في الامارات بنتيجة بثلاثية نظيفة.

وفشل المنتخب العماني في تحقيق انتصاره الأول على الأخضر حينما استضاف النسخة السابعة والتقوا في العاصمة مسقط بعدما حسم المنتخب السعودي المواجهة لصالحه بفوزه 3-1، وهي ذات النتيجة التي حسم بها الاخضر لقاءه أمام نظيره العماني في النسخة الثامنة التي أقيمت في البحرين.

وتواصل توهج الاخضر بعدما أكد تفوقه على المنتخب العماني في النسخة التاسعة التي اقيمت بالرياض بفوزه 2-صفر، ليكرر ذات النتيجة في لقاءهما الذي أقيم في النسخة 11 التي اقيمت في قطر.

وفي النسخة 12 التي أقيمت في الامارات وحقق المنتخب السعودي اول ألقابه الخليجية فاز الأخضر على نظيره العماني 2-1.

وعاد المنتخب السعودي وكرر تفوقه على المنتخب العماني بمسقط حينما التقوا في النسخة 13 وانتصر بهدف نظيف ليعود ويكرر ذات النتيجة في مواجهتهما التي اقيمت في النسخة 14 التي اقيمت في البحرين.

وفي خليجي 15 الذي احتضنته الرياض وحقق لقبه المنتخب السعودي فاز الأخضر بنتيجة 2-1، ليواصل تفوقه ويحقق آخر انتصاراته على المنتخب العماني في خليجي 16 الذي أقيم في الكويت.

وفي خليجي 19 الذي أقيم في العاصمة مسقط، أنهى المنتخب العماني سلسلة انتصارات الأخضر بعدما توج بأول ألقابه الخليجية بفوزه بركلات الترجيح 6-5 في المواجهة التي انتهى شوطيها الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي.