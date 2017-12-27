مدرب الأخضر: منتخب عمان مميز.. وهدفنا اللقب

أكد كرونوسلاف يورسيتش، مدرب المنتخب السعودي في بطولة خليجي 23 تميز المنتخب العماني خلال منافسات البطولة، مشيراً إلى ثقته الكبيرة بقدرات لاعبي الأخضر.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الأربعاء: "نحترم منتخب عمان كثيرا، فريقهم مميز ولديهم لاعبون منسجمون بشكل كبير، كما أنني أثق بقدرات لاعبي المنتخب، لذلك أعتقد أن المباراة ستكون قوية بين الطرفين".

وجدد المدير الفني طموح المنتخب الوطني في المشاركة الخليجية، مؤكداً أنه يملك ولاعبو المنتخب طموحا ولديهم هدف هو تحقيق اللقب.

وأشار كرونوسلاف يورسيتش أن لاعبي المنتخب جاهزون للمباراة، والمعنويات عالية، مؤكداً أنه لا يفضل تغيير اللاعبين كثيراً في تشكيلته الرئيسة.

وقال: "لا يمكن أن أتحدث خلال هذا المؤتمر عن التشكيلة أو الملامح، ولكن ما أقوله إننا سندخل بطريقة لعب توازي قيمة وأهمية المباراة".



من جانبه، أكد لاعب الوسط هتان باهبري على جاهزيته التامة لخوض مباراة الغد، مبيناً أنه تأقلم سريعا مع مجموعة المنتخب المتواجدة حالياً.

ووجه هتان باهبري الدعوة للجماهير السعودية لحضور المباراة ودعم المنتخب وتعزيز موقفه للحصول على نقاط المباراة، والعبور إلى الدور نصف النهائي، مشدداً على أن الجماهير السعودية لا تنتظر دعوة للوقوف مع منتخبها.