نواف التمياط يؤكد: مواجهة عمان صعبة

أكد نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب المشارك في بطولة كأس الخليج 23 صعوبة المواجهة الحاسمة أمام عمان والتي يدخلها الأخضر بفرصتي الفوز والتعادل.

وقال التمياط لـ"خليجي 23" على هامش احتفاء سفير السعودية في الكويت ببعثة الأخضر: المباراة أمام عمان صعبة جداً لأنه منتخب قوي ويملك العديد من اللاعبين الجيدين، أما بالنسبة لمنتخبنا فنحن لعبنا كل مباراة بطريقة مختلفة عن الأخرى، وتعرض بعض اللاعبين إلى إجهاد لقلة مشاركاتهم مع أنديتهم، لكن نحن واثقون من تحقيقنا نتيجة مرضية.

وقدم نائب رئيس الاتحاد السعودي شكره للسفارة السعودية، وقال: نشكر السفارة ممثلة بالسفير عبدالعزيز الفايز، وكان الجميع معنا منذ وصولنا إلى الكويت وحتى هذا الاحتفاء.