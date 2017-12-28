الاتحاد يكتفي بنقطة أمام الفيصلي في مباراة مثيرة

تعادل فريقا اتحاد جدة وضيفه الفيصلي 3-3، في مباراة مثيرة احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في المرحلة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراةً اثارةً كبيرة من كلا الفريقين اللذان تبادلا الهجمات في الشوط الأول حيث بدأ الاتحاد التسجيل بعد مرور 12 عن طريق ركلة جزاء سجلها فهد المولد وتسبب بها زميله المصري محمود عبدالمنعم "كهربا".

ونجح الفيصلي بتسجيل هدف التعادل بعد مرور خمس دقائق بعدما استثمر لاعبه البرازيلي لويس غوستافو "لوزينيو" تمريرة مواطنه روجيريو ووضع الكرة بقدمه في شباك الحارس فواز القرني.

وعند الدقيقة 32 تمكن التونسي أحمد العكايشي من تسجيل الهدف الثاني للاتحاد بعدما أكمل تمريرة زميله فهد المولد بقدمه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفيصلي ونجح مهاجمه البرازيلي لويزينيو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 51 بعد تلقيه تمريرة ذكية من مواطنه روجيريو ليسدد الكرة في الشباك.

وواصل الفيصلي هجومه وتمكن مهاجمه البرازيلي روجيريو بتسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من مواطنه لويزينيو ليضع الكرة في شباك الحارس فواز القرني.

واحتاج الاتحاد خمس دقائق فقط حتى تمكن مهاجمه التونسي أحمد العكايشي من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله جمال باجندوح ليضع الكرة في الشباك.

وتواصلت اثارة المباراة وأهدر مهاجم الاتحاد أحمد العكايشي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله التشيلي فيلانويفا ليسدد الكرة خارج المرمى.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين أهدر البرازيلي لويزينيو فرصة تسجيل الهدف الرابع حينما تصدى لركلة الجزاء التي تسبب بها زميله سلطان مندش إلا أنه سدد الكرة في القائم الأيسر للحارس فواز القرني لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الى 25 نقطة متقدماً الى المركز الثالث مؤقتاً، بانتظار نتيجة مواجهة النصر أمام أهلي جدة في ختام المرحلة، وارتفع رصيد الاتحاد الى 23 نقطة في المركز الخامس.