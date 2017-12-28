الأخضر الأولمبي يتغلب على البحرين ودياً

تغلب المنتخب السعودي الأولمبي على ضيفه البحرين بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما وديا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض مساء الخميس، ضمن الاستعدادات لمنافسات كأس آسيا تحت 23 عاما بالصين.

ويخوض الأخضر في تمام الرابعة والنصف من مساء يوم غد الجمعة لقاءه الودي الثاني ضمن معسكره الإعدادي بالرياض، أمام منتخب عمان الأولمبي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

من جانب آخر، أجرى لاعبو المنتخب الأولمبي الذين لم يشاركوا في المباراة أمام البحرين تدريبهم عقب المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني دانيال تيغيليا، وتركزت الحصة التدريبية على عدد من التمارين التكتيكية.