الأخضر يخسر من عُمان ويودع كأس الخليج

فجّر المنتخب العماني مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أقصى المنتخب السعودي من خليجي 23 من دور المجموعات بعد فوزه عليه 2-صفر، وفي المباراة الأخرى خطف المنتخب الاماراتي البطاقة الثانية عقب تعادله سلبياً أمام المنتخب الكويتي، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى للمسابقة.

وشهد الشوط الأول أفضلية للمنتخب السعودي الذي فرض سيطرته وسنحت له عدداً من الفرص التي لم يترجمها مهاجمو الأخضر في شباك المنتخب العماني.

وسنحت فرصة خطيرة للمنتخب السعودي للاعبه نوح الموسى الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فايز الرشيدي الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب العماني الذي بدأ مهاجموه بتشكيل الخطورة على مرمى الأخضر لاسيما بعدما أشرك الهولندي بيتر مدرب الأحمر المهاجم سعيد الرزيقي بديلاً للمهاجم عبدالعزيز المقبالي.

وعند الدقيقة 58 تمكن مهاجم المنتخب العماني البديل سعيد سالم من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله سعد سهيل بقدمه نحو مرمى الحارس عساف القرني الذي تصدى لها لتعود اليه ويضعها في المرمى.

وواصل المنتخب العماني أفضليته ونجح مهاجمه سعيد سالم بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 77 بعدما ارتقى لعرضية زميله محمود المشيفري وحول الكرة برأسه في شباك الحارس عساف القرني.

وسنحت فرصة ثمينة للمنتخب العماني حينما حول لاعبه فهمي سعيد كرةً عرضية متقنة للمهاجم سعيد سالم والذي حولها برأسه إلا أنها مرت بجانب مرمى الحارس عساف القرني.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة سدد مهاجم المنتخب السعودي هتان باهبري كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم برأس أحمد الفريدي إلا أن الحكم المساعد ألغاه بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب العماني الى 6 نقاط في المركز الأول وبقي المنتخب السعودي على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية حجز المنتخب الاماراتي مقعده في الدور نصف النهائي بعد تعادله السلبي أمام المنتخب الكويتي ليرفع رصيده الى 5 نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب العماني المتصدر بفارق نقطة.