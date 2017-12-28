الحمادي: مكانة السعودية سبب حضور إنفانتينو

أكد صالح الحمادي، الإعلامي الرياضي، أن استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاء نظراً للقيمة الاعتبارية للسعودية بسبب مكانتها الدولية والإسلامية.

وقال الحمادي في حديثه لبرنامج "خليجي 23": السعودية كانت ومازالت لها القيمة الاعتبارية نظراً لمكانتها الدولية والإسلامية، واستقبال القادة في السعودية للسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ينقل بشائر خير للمجتمع الآسيوي والعربي كذلك الخليجي.

وواصل الحمادي بقوله: بالتأكيد يتطلع الرياضيون قاطبة، انشاء مدينة تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز في المنطقة الشرقية.