النصر والأهلي.. قمة الطموحات المختلفة

تتجه الأنظار يوم الجمعة صوب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، والذي سيحتضن قمة نارية تجمع النصر بضيفه أهلي جدة، في حين يسعى الفيحاء لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً على التعاون في ختام المرحلة 16من الدوري السعودي للمحترفين.



وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالرياض يأمل النصر في تضميد جراحه حينما يواجه أهلي جدة الباحث عن الصدارة في قمة المرحلة 16.



ويدخل النصر المباراة وهو بموقف صعب للغاية بعد تعثره في المراحل الأربع الماضية والتي لم يعرف فيها أصفر العاصمة طعم الانتصارات، عقب تعادله أمام فريقي الباطن والفيصلي وخسارته من القادسية والاتفاق ليبقى في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.



وتلقى الارجنتيني غوستافو كونتيروس مدرب النصر ضربةً جديدة بعد تعرض مهاجمه محمد السهلاوي لإصابة طفيفة ستمنعه من المشاركة كأساسي حيث سيكون على دكة البدلاء وسيدخل مكانه الليبيري ويليام جيبور.



ويواجه كونتيرس مشكلة الغيابات التي ضربت الفريق في المراحل السابقة، حيث لن يشارك عوض خميس وخالد الغامدي المصابين بالاضافة إلى الثنائي عمر هوساوي وأحمد الفريدي المنضمين للمنتخب السعودي في خليجي 23والثنائي الشاب عبدالاله العمري وفهد الجميعة وسامي النجعي المنضمان لمعسكر الأخضر الأولمبي وشايع شراحيلي الموقوف.



وفي المقابل يبحث الأهلي عن مواصلة صدارته والتي يواجه فيها منافسة شرسة من الهلال الذي تنتظره مواجهتين مؤجلتين أمام الفيصلي والاتفاق قد تجعله بعيداً في الصدارة في حال حقق الانتصار فيها.



ولا يختلف وضع الاهلي كثيراً عن النصر حيث يعاني الاوكراني سيرجي ريبروف من أزمة الغيابات حيث لن يشارك السوري عمر السومة والمدافع محمد ال فتيل وتيسير الجاسم وعلي عواجي بسبب الاصابة بالاضافة إلى الموقوفين البرازيلي ليوناردو سوزا وحسين المقهوي والنيجيري أبوا بونا، في حين لن يتواجد المهاجمين صالح العمري وسلمان مؤشر المنضمين مع الاخضر في خليجي 23.



ويأمل ريبروف في أن يواصل الفريق انتصاراته التي حققها في المرحلتين السابقتين أمام الاتفاق والفتح والتي منحته صدارة الدوري.











وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى الفيحاء لاستغلال ظروف مضيفه التعاون وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي.

وحقق الفيحاء نتائج مميزة بالمراحل الثلاث الماضية عقب فوزه على الباطن والهلال والاتحاد ليتقدم إلى المركز الثامن برصيد 19 نقطة.



وفي المقابل يبحث التعاون عن استعادة توازنه والابتعاد عن الخطر التي باتت تحاصره حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 17 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الاتفاق صاحب المركز قبل الأخير.