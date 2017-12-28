الهلال يكتسح أحد ويستعيد صدارته مؤقتاً

استعادة الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين مؤقتاً، عقب فوزه الكبير على مضيفه أحد على ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، في حين واصل الرائد تعثره عقب تعادله أمام ضيفه الفتح 2-2، في المرحلة 16 من المسابقة.

وعلى ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز استعاد الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين عقب اكتساحه مضيفه أحد 4-1.

ورفع الهلال رصيد إلى 33 نقطة وبفارق نقطتين عن أهلي جدة الذي تنتظره مواجهه صعبة أمام النصر غداً الجمعة في ختام المرحلة.

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة للهلال الذي احتاج 12 دقيقة حتى تمكن مهاجمه السوري عمر خربين من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله المدافع محمد جحفلي.

وعند الدقيقة 51 نجح سالم الدوسري بتسجيل الهدف الثاني للهلال، قبل أن زميله الفنزويلي غليمين ريفاس بتسجيل الهدف الثالث والرابع عند الدقيقتين 86،86.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين سجل لاعب أحد محمد حرزان بتسجيل هدف فريقه الوحيد ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن عن الرائد متذيل الترتيب.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم واصل الرائد تعثره عقب تعادله أمام ضيفه الفتح 2-2.

وتقدم الضيوف أولاً عند الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء نفذها التونسي عبدالقادر الوسلاتي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة نجح الفرنسي قاسم عبدالله لاعب الرائد بتسجيل هدف التعادل لينجح زميله دانييل امورا بتسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وانتظر الفتح حتى الدقيقة 82 والتي شهدت تسجيل لاعبه البرازيلي جواو بيدرو هدف التعادل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد الى 12 نقطة في المركز الأخير، وارتفع رصيد الفتح الى 18 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.