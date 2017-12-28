حصل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، على جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في كرة القدم العربية لعام 2017 في مؤتمر دبي الرياضي السنوي.

وكتبت الهيئة العامة للرياضة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" الخميس: "مؤتمر دبي الرياضي السنوي يعلن: معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الشخصية الأكثر تأثيراً في كرة القدم العربية لعام 2017 م".

وتابعت عبر تغريدة أخرى: "نيابة عن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يتسلم جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في كرة القدم العربية لعام 2017".