خافيير تيباس: الدوري الإسباني يحتاج إلى لاعبين سعوديين

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" أن الدوري الأقوى عالمياً بحاجة إلى تواجد لاعبين من السعودية، مشيراً أن تعاقد الأندية مع لاعب سعودي في يناير القادم يعتمد على الأندية.

وقال تيباس لـ"العربية": الاتفاقية مع مسؤولي الرياضة السعودية أمر مهم بالنسبة لنا، وأعتقد أن "لا ليغا" تحتاج إلى تواجد لاعبين من السعودية في أنديتها وهذا الأمر لو تحقق فإنه سينعكس إيجاباً على تطور كرة القدم السعودية، وكان كشافو المواهب لدينا يتابعون المنتخب السعودي في لشبونة ومن ثم توجهوا إلى الرياض وجدة، لكن مسألة التعاقد مع لاعب سعودي في يناير المقبل تعتمد على الأندية الإسبانية وهي صاحبة الشأن في ذلك.

وحول اتساع الفارق النقطي في الدوري الإسباني بين برشلونة ومطارديه، أجاب: لا يشكل برأيي أمرا سلبيا على تنافسية "لا ليغا" هناك عدة فرق قريبة منهم والدوري ما زال مبكرا لحسمه ونحن في الرابطة لا يهمنا أن يفوز ريال مدريد أو برشلونة باللقب بل من يجمع أكبر عدد من النقاط.