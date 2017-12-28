مدرب الأخضر: اكتشاف اللاعبين أبرز أهداف البطولة

اعتبر كرونوسلاف يورسيتش، المدير الفني للمنتخب السعودي، المشارك في بطولة خليجي 23 أن اكتشاف اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية، يعد أبرز أهداف المشاركة في البطولة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الأخضر قبل استحقاقه المقبل في كأس العالم 2018.



وقال يورسيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب مواجهة المنتخب العماني: "هنالك عدد من اللاعبين المميزين الذين أظهروا إمكانيات فنية مميزة، وأرسلوا رسائل بأنهم قادرون على المشاركة في المستقبل بشكل أفضل وبكل تأكيد متى ما طُلب مني تقييم وترشيح بعض اللاعبين سأكون مسرورا من ذلك".



وأوضح يورسيتش أن الأخضر لم يتحصل على هجمات خطرة خلال المباراة، فيما اتضح حرص المنتخب العماني على عدم الاستعجال في تسجيل الهدف، فيما عبر عن فخره باللاعبين المواهب، واصفا إياهم باللاعبين المميزين القادرين على تطوير إمكانياتهم الفنية بشكل أفضل في قادم الأيام.