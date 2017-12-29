التعاون يسحق الفيحاء برباعية ويعيده إلى الواقع

سجل المصري مصطفى فتحي ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها فريقه التعاون إلى فوز عريض على ضيفه الفيحاء 4-0 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل فتحي أهدافه في الدقائق 33 و55 و68 فيما سجل الهدف الرابع الحاجي كامارا في الدقيقة 26.

ورفع التعاون رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز التاسع.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس للتعاون هذا الموسم، مقابل الخسارة في 6 مباريات والتعادل في 5، فيما تعد هذه الهزيمة هي السابعة للفيحاء هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4.