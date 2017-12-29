التمياط: حققنا أهدافنا.. وفخور بلاعبي الأخضر

أبدى نواف التمياط نائب رئيس اتحاد القدم السعودي ورئيس بعثة المنتخب المشارك في بطولة كأس الخليج 23، سعادته واعتزازه بظهور الأخضر بشكل مشرف يليق بالكرة السعودية في البطولة الخليجية.

وقال التمياط عقب خروج الأخضر من منافسات البطولة لـ"خليجي 23": "أبارك لمنتخب عمان، وسعيد جدا لتحقيق هدفين وهما المشاركة في البطولة على الأراضي الكويتية، والجانب الآخر هو اكتساب وجوه شابه ظهرت بشكل مختلف يليق بالكرة السعودية".

وتابع بقوله: "فخور بالمجموعة، وعلينا تقبل الخسارة مثل قبولنا للفوز، المنتخب العماني تعامل مع المباراة بشكل جيد".

واختتم التمياط حديثه: "لنا مكتسبات سنبني عليها مستقبلا، أهمها لاعبون متواجدون مع فرقهم لكنهم لم يشاركوا بشكل مستمر، وظهروا بشكل مميز خلال البطولة".