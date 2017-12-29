العويس: لم أكن في يومي.. وهوساوي: النصر أفضل

أكد محمد العويس، حارس أهلي جدة، عدم ظهوره بالمستوى المأمول منه خلال مواجهة النصر التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف مقابل واحد، مشيرا إلى أنه سيعمل جاهدا من أجل الاستفادة من أخطائه خلال المواجهات المقبلة.

وقال العويس في حديث إعلامي عقب المواجهة: "لم أكن في يومي، وهذا أمر طبيعي، وسأعمل جاهدا على التعلم من أخطائي مستقبلا".

وواصل: " نحن كلاعبين للأهلي سنؤدي ما علينا داخل الملعب، ولن نلتفت لنتائج الفرق الأخرى".

وأرجع زميله معتز هوساوي، سبب الخسارة إلى افتقاد فريقه للتركيز، وأضاف بقوله: "لم نكن راضين كلاعبين عن أنفسنا، النصر لعب بجماعية أكثر كمجوعة واحدة، وهذا ما افقدنا التركيز في وسط الملعب".

وتابع مدافع النادي الجداوي: "الخسارة نتحملها كلاعبين، وليس المدرب، وسنعمل على الظهور بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".