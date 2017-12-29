النصر يصالح جماهيره بثلاثية في مرمى أهلي جدة

استعاد النصر نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه أهلي جدة 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في ختام المرحلة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح النصر في انهاء صيامه عن تحقيق الفوز بعد تعثره في المراحل الأربع الماضية حينما خسر من القادسية والاتفاق وتعادله أمام الباطن والفيصلي، ليستعيد المركز الثالث برصيد 27 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

وفقد الاهلي صدارته بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر والذي يتخلف عنه بمواجهتين مؤجلتين.

وشهد الشوط الأول أداءً باهتاً من قبل الفريقين ووضح تأثير الغيابات الكبيرة عليهما وهو ما انعكس على أدائهما بعدما انحصرت الكرة في منتصف الملعب.

وبدأت أولى هجمات النصر لمهاجمه المغربي محمد فوزير الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي ليوناردو بيريرا ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

ورد الأهلي سريعاً عن طريق لاعبه عبدالفتاح عسيري الذي كاد أن يكسر برود المستوى حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 36 تمكن لاعب النصر عبدالعزيز الجبرين من افتتاح التسجيل حينما ارتقى لعرضية زميله يحيى الشهري وحول الكرة برأسه استقرت في شباك الحارس محمد العويس الذي يتحمل نسبة كبيرة من الهدف بسبب خروجه الخاطئ.

وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه المغربي محمد فوزير أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالعزيز الجبرين داخل منطقة الجزاء ليراوغ المدافع منصور الحربي ويسدد الكرة قوية لتجد الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر أفضليته من خلال الهجمات المرتدة والتي كاد من خلالها أن يضيف هدفه الثاني حينما تلقى لاعبه البرازيلي ليوناردو تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

ولم يتوقف هجوم النصر وأهدر لاعبه يحيى الشهري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى زميله ليوناردو الا أنها سدد الكرة بأحضان الحارس محمد العويس.

وعند الدقيقة 59 نجح اليوناني فيتفاتزيديس بتسجيل هدف التعادل للأهلي بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله منصور الحربي، ليضع الكرة في الشباك.

ورد النصر سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقة حينما تصدى لاعبه البرازيلي ليوناردو لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة بذكاء في شباك الحارس محمد العويس.

وعند الدقيقة 65 سنحت فرصة ثمينة للمهاجم المغربي محمد فوزير لتعزيز تقدم فريقه بعد تلقيه تمريرة من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية لتجد الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 71 أهدر لاعب الأهلي أحمد الزين هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من خلف المدافعين من زميله سعيد المولد ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 76 تمكن المغربي محمد فوزير من تسجيل الهدف الثالث للنصر بعد متابعته لتسديدة زميله المصري حسام غالي العائدة من الحارس محمد العويس ليضع الكرة في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز أصفر العاصمة 3-1.