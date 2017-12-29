هيئة الرياضة: تخفيض حد التذاكر الأعلى.. وتقديم 28 سيارة

قرر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تخفيض الحد الأعلى لتذاكر الدرجة الموحدة، وتقديم 28 سيارة خلال الجولات الأربع المقبلة من دوري المحترفين السعودي، لتشجيع الجماهير على الحضور إلى الملاعب.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيان: قرر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تخفيض الحد الأعلى لتذاكر الدرجة الموحدة، لتصل 20 ريالاً بدلاً من سعرها السابق البالغ 50 ريالاً.

وأضافت هيئة الرياضة: وجه تركي آل الشيخ بتقديم 28 سيارة يتم السحب عليها خلال الجولات الأربع القادمة بالتنسيق مع الشركات الراعية للمسابقة، وذلك لتشجيع الجماهير على الحضور إلى الملاعب.