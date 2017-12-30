الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل تركي آل الشيخ

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

ونقل آل الشيخ للرئيس المصري تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كما قدم رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تعازيه للرئيس المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في حلوان، كما جرى مناقشة التعاون في المجالات الرياضية وما يرتبط بها من مشاريع استثمارية رياضية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية المختلفة، لاسيما من خلال إقامة المشروعات الرياضية الاستثمارية المشتركة وزيادة تبادل الخبرات والوفود الرياضية بين البلدين، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا في إطار ما يجمعهما من شراكة وتعاون وثيق.

ويتواجد تركي آل الشيخ في مصر حالياً لحضور مباراة الأهلي المصري وأتليتكو مدريد الودية تحت عنوان "السلام ضد الإرهاب".