جحفلي وكنو يشاركان في تدريبات الهلال

عاد محمد جحفلي ومحمد كنو ومختار فلاتة إلى تدريبات الهلال يوم السبت، عقب عودة الأول من الإصابة، والآخرين من بطولة كأس الخليج 23.

وأصدر حساب النادي بيانا يتضمن تفاصيل عودة اللاعبين، وغياب ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب لمشاركتهما مع الأهلي المصري أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في لقاء "السلام ضد الإرهاب". وقال البيان: شهدت تدريبات الفريق مساء اليوم مشاركة الثلاثي محمد جحفلي، محمد كنو ومختار فلاتة، في مران اليوم، حيث شارك كنو بالتدريبات الجماعية، في حين أدى جحفلي وفلاتة مرانًا استرجاعيًا مع بقية اللاعبين، فيما يتواجد الثنائي ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب بالعاصمة المصرية القاهرة؛ وذلك للمشاركة في مباراة السلام التي تجمع الأهلي المصري وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وأكمل البيان: واصل الثنائي حسن كادش وعبدالملك الخيبري برامجهما العلاجية والتأهيلية، فيما لم يشارك ماجد النجراني بمران اليوم؛ نظير شعوره بآلام في مفصل القدم.