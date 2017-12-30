ريبروف: فريقي مازال منافساً على اللقب

رفض الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لأهلي جدة، تحميل مسؤولية الخسارة أمام النصر لأي لاعب بالنادي الجداوي.

وخسر الأهلي أمام النصر 1-3 الجمعة في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال ريبروف: "خسرنا ثلاث نقاط مهمة وسط ظروف صعبة تمثلت في غياب عدد كبير من اللاعبين، ولكننا مازلنا ننافس على لقب الدوري".

وتابع: "عندما تتكرر الأخطاء في المباراة يفقد اللاعب بعض الثقة ولا استطيع أن أحمل أي لاعب بالفريق الخسارة".

وأشاد المدرب الأوكراني بالأداء الذي قدمه لاعبو النصر خلال المباراة، واصفاً إياها بـ"أفضل" مواجهات الفريق هذا الموسم.