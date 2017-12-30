كوينتيروس: النصر بحاجة إلى تدعيم صفوفه في الشتاء

أعرب غوستافو كوينتيروس مدرب النصر عن سعادته بتحقيق الفوز أمام الأهلي، مشيراً إلى أن الفريق بحاجة لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية.



وأكد كوينتيروس أن الفوز على الاهلي كان مهما خاصة وأنه رفع معنويات اللاعبين بعد الفترة العصيبة الماضية التي حملت إصابات وإيقافات لعدد كبير من اللاعبين.



وقال : قدمنا أداء جيدا للغاية، وتفوقنا على الأهلي في أول عشر دقائق من المباراة ثم تساوى الأداء بين الفريقين. وتمكنا من افتتاح التسجيل ولكننا نجحنا أيضا في الشق الدفاعي والحد من هجمات الفريق المنافس.



واختتم كوينتيروس تصريحاته مشدداً على ضرورة تدعيم صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدد من اللاعبين ليواصل الفريق منافسته على لقب الدوري.