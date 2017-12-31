الاتفاق يتعاقد مع الجناح النرويجي ليبان عبدي

تعاقد الاتفاق يوم الأحد رسميا مع النرويجي ليبان عبدي، لاعب هاوغسوند النرويجي بعقد يمتد لعام ونصف العام، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة التوقف الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للاتفاق عبر موقع التواصل الإجتماعي، تويتر: إدارة نادي الاتفاق تتعاقد مع الجناح السابق لنادي هاوغسوند النرويجي ليبان عبدي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لعام ونصف العام، وأجرى عبدي فحصاً طبياً في مستشفيات المانع العامة، الشريك الطبي للنادي.

وبدأ عبدي مسيرته الاحترافية مع نادي شيفيلد يونايتد عام 2007، ثم أعير لصفوف فيرينفاروسي تك موسم 2008 واستمر في صفوفه حتى 2012.

وانضم عبدي لصفوف أولهانينسي البرتغالي، ومثل أيضاً فريق ريزيسبور التركي وقبل انتقاله لصفوف هاوغسوند انضم ليبان إلى ليفسكي صوفيا.