تركي آل الشيخ رئيساً شرفياً للأهلي المصري

أعلن محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري يوم الأحد تنصيب تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية رئيساً شرفياً للنادي .



وقال الخطيب أن مجلس إدارة النادي قرر تنصيب تركي آل الشيخ ة رئيسا شرفيا للنادي الأهلي مشيرا إلى أن آل الشيخ يذكره بالأمير عبد الله الفيصل صاحب البصمة التاريخية الكبيرة في تاريخ الرياضة العربية.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخطيب، الذي تولى رئاسة الأحمر القاهري العريق قبل شهر، أعلن فيه كذلك عن مشروع ستاد الأهلي الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج ويضم عدداً من المنشآت منها متاحف خاصة بالنادي وصالة ألعاب رياضية وفندق.



وأكد راكان الحارثي ممثل مجموعة المستثمرين الشركاء أن آل الشيخ هو من حرص على جمع المستثمرين المساهمين في هذا المشروع وطالبهم بالاستثمار في استاد الأهلي الجديد.



وأوضح أن شركة "بوبيولوس" الإنجليزية هي المسؤولة عن إنشاء استاد الأهلي مؤكدا أنها من أعرق المكاتب الهندسية في تصميم المنشآت الرياضية حيث صممت العديد من المشروعات العملاقة في هذا المجال وغيره من المجالات.



وأشار إلى بعض أكبر مشروعاتها مثل تصميم استاد "ويمبلي" واستاد "الإمارات" واستاد نادي توتنهام بالعاصمة البريطانية لندن واستاد "أوتو آرينا" كما أنها المسؤولة عند عن وضع الكود البنائي لملاعب الاتحادين الدولي والأوروبي



وقال الحارثي : مشروع الاستاد سيتكون من أربع مناطق ؛ المنطقة الأولى سيكون بها الملعب ، والمنطقة الثانية ستكون مخصصة لأكاديمية الأهلي ، والمنطقة الثالثة خاصة بميدان الرماية والمنطقة الرابعة ستكون مخصصة للأماكن الثقافية والترفيهية.



وأكد : شكل الملعب استوحي من معلم مهم للغاية في مصر وهو منارة الإسكندرية وأنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها بناء الفندق والملعب في هيكل واحد.



وقال آل الشيخ عقب تنصيبه رئيساً شرفياً للأهلي المصري عبر "تويتر": دوري كرئيس للاتحاد العربي إيجاد مستثمرين للرياضة العربية، وهذا ما حصل مع النادي الأهلي المصري، ولم يتم دفع أي مبلغ من الجهات الحكومية السعودية، المشروع هو استثمار قطاع خاص سعودي إماراتي مصري.