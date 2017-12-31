حمزة إدريس: مجموعتنا ليست سهلة.. وجاهزون للبطولة

أكد حمزة إدريس المشرف العام على المنتخبات السعودية للفئات السنية، جاهزية المنتخب الأولمبي لخوض بطولة كأس آسيا 2018 التي ستقام في الصين.

وقال حمزة في لقاء أثناء معسكر الأخضر الأولمبي المقام في مدينة شانغهاي: لدينا الطموحات والآمال لتقديم أفضل مستوى، واستفدنا من معسكرنا الأول الذي أقيم في الرياض، فقد خضنا وديتين أوضحت لنا السلبيات التي نعمل على إصلاحها الآن.

ولا يرى حمزة أن مجموعة السعودية التي تضم العراق والأردن وماليزيا، أنها سهلة أو صعبة: لا أؤمن بكلمة مجموعة صعبة أو سهلة، أؤمن بأن اللاعب هو من يستطيع جعل المباراة سهلة على فريقه أم صعبة.