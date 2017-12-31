عزت: مباراة السلام تحمل أهدافا سامية

أكد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المباراة التي جمعت الأهلي المصري وأتلتيكو مدريد الإسباني، يوم السبت، تحت شعار "السلام ضد الإرهاب"، حملت أهداف سامية واضحة ومضامين إنسانية لافتة.

وحضر عزت المباراة، التي انتهت بفوز أتلتيكو 3 - 2، نيابة عن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية.

وقال: أن توجيهه بدعم ومشاركة الأشقاء في مصر يأتي من العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين، وذلك في إطار الدور الكبير الذي تضطلع به السعودية والدول المكافحة للإرهاب في المنطقة في تقويض الأعمال الإرهابية، ورغبة في إنجاح هذا الحدث الكبير لما يحمل من مضامين متنوعة رياضية وانسانية ووطنية.

وأشار عزت إلى أنه تشرف بمشاركة الأشقاء في مصر خلال المباراة، التي ترجمت قيمة الرياضة عموماً وكرة القدم تحديداً في دعم الجوانب الإنسانية.