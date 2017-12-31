عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

فيصل بن تركي: غياب الدعم الجماهيري.. "عقاب للنصر"

المصدر: العربية.نت
رئيس النصر مع أحد اللاعبين في مباراة سابقة
رابط مختصر

اعتبر الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر جماهير ناديه الأكثر بين جماهير الأندية السعودية، مشيراً إلى أن ابتعادهم عن دعم النادي يعد أكبر عقاب للنصر.

وكتب رئيس النادي الأصفر 7 تغريدات عبر حسابه في "تويتر": أكتب لكم كمشجع مرتبط بحب نادي النصر يقف على قدم المساواة مع أي مشجع لهذا الكيان، وواجب أي مشجع أن يقف مع ناديه.

وواصل: جماهير النصر الغالية، المحب لفيصل والغاضب منه، المطالب ببقائه أو رحيله، لا يربطنا في هذا المدرج إلا حب النصر، فعبروا عن حبكم للنصر وحده.

وختم: النصر نصركم والدعم لنصركم، وأنتم الشعبية الأعلى في السعودية، وامتناعكم عن دعم النصر هو عقاب للنصر وحده وليس لأي طرف آخر.

كلمات دالّة

#فيصل بن تركي, #النصر, #تويتر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر