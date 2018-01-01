الهلال يتعثر مجدداً بالتعادل مع الفيصلي

فرط الهلال في فرصة الابتعاد بصدارة دوري المحترفين السعودي عقب تعادله أمام مضيفه الفيصلي 1-1 في مواجهة مؤجلة على ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة.

وكانت أمام الهلال فرصة للابتعاد بفارق 6 نقاط عن أهلي جدة الوصيف مع وجود مباراة مؤجلة له سيلعبها أمام الاتفاق يوم الإثنين المقبل.

ورفع الهلال رصيده الى 34 نقطة في المركز الأول وبفارق ثلاث نقاط عن أهلي جدة الوصيف، في حين رفع الفيصلي رصيده الى 26 نقطة في المركز الرابع.

وبدأت المباراة بهجومٍ هلالي كاد أن يسفر عن هدف مبكر بعد مرور خمس دقائق حينما تلقى لاعبه نواف العابد تمريرة أمام المرمى من زميله ياسر الشهراني إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وسنحت فرصة أخرى للهلال لمهاجمه السوري عمر خربين الذي ارتقى لعرضية زميله محمد البريك وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس مصطفى ملائكة.

وعند الدقيقة 31 فاجأ الفيصلي ضيوفهم حينما تمكن مهاجمه البرازيلي روجيرو بتسجيل هدف السبق بعدما حول عرضية زميله سلطان الغنام بقدمه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الشوط الثاني كثف الهلال محاولاته الهجومية بعدما دفع مدربه الأرجنتيني رامون دياز بالمهاجم الفنزويلي غليمين ريفاس بديلاً لعبدالله عطيف.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 73 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه السوري عمر خربين عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح داخل مرمى ملائكة.

وحاول الهلال اقتناص هدف الفوز بعدما كثف هجومه في الدقائق الأخيرة وكاد مهاجمه ريفاس أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس مصطفى ملائكة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.