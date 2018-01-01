الهلال يخطو خطى الإنجليز.. ويسافر بـ"القطار"

بات الهلال الفريق السعودي الأول الذي يستقل رحلة إلى مدينة أخرى لخوض مباراة كرة قدم عبر القطار، بعدما اختار السفر إلى المجمعة (180 كلم شمال الرياض) عبر قطار "سار".

ويمتد قطار "سار" من الرياض وحتى أقصى الشمال السعودي بطول 2750 كلم، ويتوقف بعدة محطات رئيسية منها منطقة سدير والقصيم وحائل والجوف وحتى الحديثة.

واستغلت شركة "سار" رحيل الهلال إلى المجمعة باستخدام القطار، ويرى عمار النهدي مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي أن استقلال الهلال للقطار يأتي في إطار توجه الشركة بالوصول إلى المجتمع الرياضي السعودي للاستفادة من خدمات القطار.

واعتادت أغلب فرق الدوري الإنجليزي على اختيار القطار للتنقل بين المدن خلال مباريات الدوري أو بطولات الكؤوس، بينما تستغل أندية مثل أرسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وجود شركات طيران راعية لها للتنقل عبر طائرات خاصة.

ويعتمد نادي ليفربول الإنجليزي على القطار في جميع رحلاته داخل إنجلترا، إلا في حال السفر إلى مدن نيوكاسل (المسافة تصل إلى 5 ساعات بين المدينتين) أو بورنموث (6 ساعات سفر بين المدينتين).

وفي الدوري الإسباني يسافر ريال مدريد وبرشلونة جميع رحلاتهما الداخلية والخارجية عبر طائرات خاصة، لكن هذا لا ينطبق على أغلب الأندية الإسبانية التي تقطع المسافات بين المدن عبر القطارات أو الحافلات، عدا السفر إلى جزر الكناري الذي يجبر جميع الأندية الإسبانية إلى السفر عبر الطائرة لمواجهة لاس بالماس التي تبعد قرابة 3 ساعات طيران عن العاصمة الإسبانية.

ويختلف الوضع تماماً في البرازيل، حيث تضطر أغلب الأندية إلى السفر للمدن الأخرى عبر الطائرة نظراً لبعد المسافات. وكشفت إحصائية حديثة أن متوسط الرحلة الواحدة التي يقطعها اللاعب البرازيلي لخوض مباراة خارج الديار تبلغ 3 ساعات.