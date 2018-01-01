الهلال يواجه الفيصلي في مباراة مؤجلة

يدخل الهلال لقاء الفيصلي المؤجل، يوم الإثنين بهدف الابتعاد بالصدارة بعد تعثر الوصيف أهلي جدة أمام النصر في الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.



وعلى مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة، يحل الهلال ضيفا على الفيصلي المتوهج في الموسم الحالي والذي يقع في المركز الرابع، المؤهل إلى تصفيات دوري أبطال آسيا، بفارق نقطتين عن الخامس، اتحاد جدة، والثالث، النصر.



وتعثر الهلال في مباراتي الفتح والفيحاء قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات برباعية تعاقب على تسجيلها عمر خربين، سالم الدوسري، وريفاس، هدفين، في مرمى أحد أعادته إلى المركز الأول بفارق نقطتين عن أهلي جدة.



فيما استمر الفيصلي في التعثرات بعد أن تعادل مع اتحاد جدة بثلاثة أهداف لكلا الفريقين في لقاء مثير تشارك في إحرازها البرازيليين غوستافو وروجيريو، بعد تعرضه إلى تعثرين متتاليين جميعها انتهت بالتعادل أمام النصر والرائد، ما يجعل الفريق يدخل اللقاء بهدف النقاط الثلاث.