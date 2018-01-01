تقديم مواجهة التعاون وضمك في كأس الملك

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم موعد مواجهة التعاون وضمك المقرر إقامتها ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين بنحو ثلاث ساعات بسبب ظروف الطيران.



وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة يوم الجمعة المقبل. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي تغريدة عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي ذكر فيها : لجنة المسابقات تقرر تقديم موعد مباراة التعاون وضمك ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر يوم الجمعة بسبب ظروف الطيران.

