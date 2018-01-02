آل الشيخ يحلّ مجلس إدارة النصر.. ويكلف المالك بالرئاسة

قرر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي وتكليف الشرفي سلمان المالك برئاسة النادي حتى نهاية الموسم.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيان رسمي: إشارة إلى التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة والتحقيق مع سلمان القريني أمين عام النصر السابق وثبوت علم مجلس إدارة النادي بالمخالفات التي قام الأمين العام السابق، قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حل مجلس إدارة النصر، وتكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة سلمان المالك حتى نهاية الموسم، على أن يشكل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه.