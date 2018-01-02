التعاون يتم صفقة انتقال المصري عماد متعب

‬أعلن التعاون تعاقده مع الدولي المصري عماد متعب بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، لينضم إلى زملائه المصريين في الفريق عصام الحضري ومصطفى فتحي.



وأبرم الطرفان تعاقدهما في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور لاعب الأهلي وعبدالله مخارش ممثل نادي التعاون في التوقيع.



وسبق أن أبدى عصام الحضري قائد منتخب مصر وحارس مرمى التعاون سعادته الكبيرة بسبب تعاقد ناديه مع مواطنه وزميله السابق عماد متعب مهاجم الأهلي.



وكتب الحضري في حسابه على "تويتر": خطوة رائعة من إدارة نادي التعاون التعاقد مع المهاجم العبقري عماد متعب أحد أبرز الهدافين في تاريخ الكرة المصرية، أهلا بك يا ملك +90.



واشتهر متعب بتسجيل العديد من الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع سواء مع الأهلي أو منتخب مصر لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب حسام البدري وبات يجلس على مقاعد البدلاء.



ويحتل التعاون المركز السابع في الدوري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر الذي خاض 15 مباراة.



وسبق لمتعب (34 عاما) أن خاض تجربة في الدوري السعودي حيث لعب على سبيل الإعارة في صفوف نادي الاتحاد خلال موسم 2008-2009.