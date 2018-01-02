العصيمي مديراً لوحدة النزاهة في الاتحاد الآسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين السعودي أحمد العصيمي مديرا لوحدة النزاهة اعتبارا من يوم الثلاثاء في خطوة تتزامن مع تركيز الشيخ سلمان ال خليفة رئيس الاتحاد بخلق منظومات صارمة لضمان بيئة امنة من التلاعب والفساد لكل عناصر اللعبة.



ويحمل العصيمي عضوية مجلس أمناء جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي وسبق له العمل في اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالإضافة لمشاركات وعضويات عدة في لجان رياضية تحت مظلة المجلس الأوروبي، ولجان أخرى تابعة لليونسكو لمؤتمر وزراء الرياضة المعني بالسياسات العامة للرياضة.