تركي آل الشيخ: وضع النصر المادي يحتاج إلى إعادة نظر

أكد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن وضع النصر المادي يحتاج إلى إعادة النظر فيه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة تتطلع إلى تلبية رغبة جماهير النصر.



وكتب رئيس الهيئة في حسابه على "تويتر": وضع نادي النصر المادي يحتاج إلى إعادة نظر ... ونتطلع لتلبية رغبات الجماهير.

وأعلن النصر في العاشر من أكتوبر تخطي ديونه مبلغ 205 ملايين ريال في الجمعية العمومية العادية التي عُقِدت في مقر النادي، ولم يستطع النصراويون المشاركة في دوري أبطال آسيا 2018 بسبب عدم حصول النادي على رخصة المشاركة الآسيوية.